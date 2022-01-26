Татьяна Навка: возможная отмена Олимпиады — очень страшный сценарий
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка, победившая в Турине в паре с Романом Костомаровым, высказала своё мнение о возможной отмене зимних Игр — 2022 в Пекине из-за пандемии коронавируса.
«Возможная отмена Олимпиады — очень страшный сценарий. Упаси господи. Честно говоря, не берусь комментировать это. Хотя всё возможно, никто же не ждал, что в мире будет происходить подобное. Дай бог, чтобы Игры состоялись, а наши спортсмены смогли туда поехать», — сказала Навка RT.
Ранее сообщалось, что тест на коронавирус бобслеиста олимпийской сборной России Василия Кондратенко дал положительный результат.
Помимо победы на Олимпиаде, в послужном списке Навки есть два успеха на чемпионатах мира и три – на европейских первенствах.
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