Илья Авербух обратился к Михаилу Коляде, который лишился шансов выступить на ОИ-2022

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух обратился к российскому фигуристу Михаилу Коляде, который заразился коронавирусом, вследствие чего лишился шансов выступить на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Спортивная жизнь — это череда бесконечных взлётов и падений. Михаил, представляю, как ты мечтал поехать на эту Олимпиаду и показать максимум того, что ты можешь. Но, к сожалению, сложилось так, как сложилось… Ты очень талантливый человек! Я желаю тебе лишь одного: не оглядываясь, продолжать идти вперёд! Тебя ждёт ещё много вызовов и побед, а я всегда тебя поддержу.

Как и все болельщики, я благодарен тебе за радость тех побед, которые ты уже нам подарил, а впереди чемпионат мира! Программа «Белый ворон», которую мы сделали вместе в память о Нурееве, уже точно будет в золотой коллекции мужского одиночного фигурного катания», — написал Авербух в своём «инстаграме».

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