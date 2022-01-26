Татьяна Тарасова объяснила, как будет комментировать Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая проходит курс лечения и постоянно находится в Москве, объяснила, каким образом станет одним из комментаторов Олимпийских игр в Пекине.
«У меня действительно есть договорённость с Первым каналом насчёт участия в освещении фигурного катания на Олимпиаде. В силу пандемии и связанных с нею обстоятельств вся работа олимпийской команды комментаторов будет вестись удалённо. В ближайшие дни ко мне домой приедут специалисты канала с тем, чтобы настроить необходимую аппаратуру. Так что я очень рада, что смогу поучаствовать в Играх в качестве комментатора», — приводит слова Тарасовой RT.
За последние два месяца Тарасова трижды была госпитализирована.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- 26 января 2022
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06
-
12:07
-
10:25
-
09:19
-
09:04
-
08:51
-
08:40
-
07:36
-
01:02
-
00:30
- 25 января 2022
-
22:49
-
22:18
-
21:41
-
21:09
-
20:59
-
20:37
-
20:29
-
20:17
-
19:19
-
18:47
-
16:49
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:58