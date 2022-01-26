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Татьяна Тарасова объяснила, как будет комментировать Олимпиаду

Татьяна Тарасова объяснила, как будет комментировать Олимпиаду
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая проходит курс лечения и постоянно находится в Москве, объяснила, каким образом станет одним из комментаторов Олимпийских игр в Пекине.

«У меня действительно есть договорённость с Первым каналом насчёт участия в освещении фигурного катания на Олимпиаде. В силу пандемии и связанных с нею обстоятельств вся работа олимпийской команды комментаторов будет вестись удалённо. В ближайшие дни ко мне домой приедут специалисты канала с тем, чтобы настроить необходимую аппаратуру. Так что я очень рада, что смогу поучаствовать в Играх в качестве комментатора», — приводит слова Тарасовой RT.

За последние два месяца Тарасова трижды была госпитализирована.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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