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Бетина Попова — о Денисе Ходыкине: мы расстались. Ещё до этапа Гран-при в России

Бетина Попова — о Денисе Ходыкине: мы расстались. Ещё до этапа Гран-при в России
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Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым и завершившая карьеру в 2020 году, рассказала, что рассталась с супругом – фигуристом Денисом Ходыкиным.

«Как отметила Новый год? Дома. Вообще никак не отмечала. Легла спать в восемь вечера 31 числа и проснулась 1 января выспавшаяся, довольная. Прекрасно просто. У меня было много компаний фигуристов, кто хотел тусоваться и звали меня. Но как-то не было настроения. Это, наверное, старость приходит.

Муж? Мы не вместе праздновали Новый год. Он как раз таки тусовался. Мы расстались. Ещё до этапа Гран-при в России. До Ростелекома. Несколько месяцев назад. Мы продолжаем работать вместе, я продолжаю их (спортивную пару Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. – Прим. «Чемпионат».) тренировать, мы продолжаем близко общаться. Но вот так произошло», — приводит слова Поповой Eurosport.ru.

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