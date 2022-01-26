Бетина Попова — о Денисе Ходыкине: мы расстались. Ещё до этапа Гран-при в России

Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым и завершившая карьеру в 2020 году, рассказала, что рассталась с супругом – фигуристом Денисом Ходыкиным.
«Как отметила Новый год? Дома. Вообще никак не отмечала. Легла спать в восемь вечера 31 числа и проснулась 1 января выспавшаяся, довольная. Прекрасно просто. У меня было много компаний фигуристов, кто хотел тусоваться и звали меня. Но как-то не было настроения. Это, наверное, старость приходит.
Муж? Мы не вместе праздновали Новый год. Он как раз таки тусовался. Мы расстались. Ещё до этапа Гран-при в России. До Ростелекома. Несколько месяцев назад. Мы продолжаем работать вместе, я продолжаю их (спортивную пару Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. – Прим. «Чемпионат».) тренировать, мы продолжаем близко общаться. Но вот так произошло», — приводит слова Поповой Eurosport.ru.
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