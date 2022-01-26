Урманов: реально ли бороться с Валиевой? Ничего невозможного нет

Олимпийский чемпион и тренер Алексей Урманов объяснил, почему не любит делать прогнозы на результаты соревнований.
«Реально ли в этом сезоне бороться с Камилой Валиевой? Ничего невозможного нет. Просто надо делать своё дело, выкладываться и пахать.
Я прогнозы не делаю, только в узких кругах или, может, могу со своими спортсменами немного пошутить. А для прессы — это какая-то утопия. На льду может произойти всё что угодно. Вот вообще всё. Несколько лет назад на льду катался такой японский фигурист — Нобунари Ода. И однажды мы приехали на чемпионат мира, а он был на этом турнире фаворитом. Мог не только бороться за тройку, но при хорошем раскладе и за победу. Так вот, он вышел на короткую программу в сильнейшей разминке и прокатал программу без прыжков — с тремя одинарными прыжками, а вместо акселя он сделал перекидной, то есть половину оборота. Соответственно, он не то что не боролся за медали, он не попал в произвольную программу. А что произошло? В этот день ему позвонила его девушка и сообщила, что она в положении, а мальчик просто был не готов к этому и на таком стрессе не смог откатать свою программу. Поэтому ещё раз: бывает всякое. Не будем загадывать», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
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