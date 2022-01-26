Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом спортсмен и тренер лично сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной всё хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите своё здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!» — написал Плющенко.

«Никто не знает, что может с тобой произойти. Вроде бы здоров-здоров и бац-бац – и не здоров. Поэтому берегите себя и следите за своим здоровьем. Слава богу, у меня всё в порядке. Нашей медицине хочу сказать спасибо огромное. Они большие молодцы. Берегите себя», — говорит Плющенко в ролике.