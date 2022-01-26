Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко попал в больницу

Евгений Плющенко попал в больницу
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом спортсмен и тренер лично сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной всё хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите своё здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!» — написал Плющенко.

«Никто не знает, что может с тобой произойти. Вроде бы здоров-здоров и бац-бац – и не здоров. Поэтому берегите себя и следите за своим здоровьем. Слава богу, у меня всё в порядке. Нашей медицине хочу сказать спасибо огромное. Они большие молодцы. Берегите себя», — говорит Плющенко в ролике.

Конец монополии. На юниорский чемпионат мира поедет только одна ученица Тутберидзе Конец монополии. На юниорский чемпионат мира поедет только одна ученица Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022