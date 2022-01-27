Хавьер Фернандес обратился к Евгению Плющенко, который попал в больницу

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании, испанец Хавьер Фернандес обратился к двукратному олимпийскому чемпиону, россиянину Евгению Плющенко. Ранее Плющенко, который попал в больницу из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки, рассказал: «Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной всё хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите своё здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!»
«Поправляйся скорее, брат! Думаю о тебе», — написал Фернандес в комментариях к соответствующему посту Плющенко в «Инстаграме».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 января 2022
-
07:33
-
00:19
- 26 января 2022
-
23:59
-
21:05
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06
-
12:07
-
10:25
-
09:19
-
09:04
-
08:51
-
08:40
-
07:36
-
01:02
-
00:30
- 25 января 2022
-
22:49
-
22:18
-
21:41
-
21:09
-
20:59
-
20:37
-
20:29
-
20:17
-
19:19
-
18:47
-
16:49
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:20