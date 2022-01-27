Хавьер Фернандес обратился к Евгению Плющенко, который попал в больницу

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании, испанец Хавьер Фернандес обратился к двукратному олимпийскому чемпиону, россиянину Евгению Плющенко. Ранее Плющенко, который попал в больницу из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки, рассказал: «Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной всё хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите своё здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!»

«Поправляйся скорее, брат! Думаю о тебе», — написал Фернандес в комментариях к соответствующему посту Плющенко в «Инстаграме».

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