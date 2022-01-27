Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Очень обидный вопрос». Никита Кацалапов ответил, почему танцоры на льду не прыгают

«Очень обидный вопрос». Никита Кацалапов ответил, почему танцоры на льду не прыгают
Комментарии

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, ответил на вопрос, почему танцоры на льду не прыгают.

«Если честно, это очень обидный вопрос. Тех, кто так говорит, я даже осуждаю, ведь танцы существуют очень давно, лучшие тренеры тех же одиночников в нашем виде спорта, лучшие постановщики — танцоры. Из всех видов фигурного катания мы лучше всех владеем коньком.

Если подойти к объяснению вопроса с технической стороны — да, нам действительно запрещено прыгать, даже один оборот нельзя делать. Наш вид направлен именно на танец, на разносторонность. На льду мы рассказываем истории. Плюс, повторюсь, невероятно важно владение коньком. Конечно, есть и одиночники, и парники, которые тоже великолепно им владеют, но для нас это цель номер один.

Безусловно, зрителю, который в танцах не очень разбирается, легче всего распознать поддержки или вращения, но существует ещё масса элементов, которые именно лезвием конька выполняются. И судьи каждый поворот лезвия рассматривают чуть ли не под микроскопом», — приводит слова Кацалапова Vogue Russia.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022