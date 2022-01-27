«Очень обидный вопрос». Никита Кацалапов ответил, почему танцоры на льду не прыгают

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, ответил на вопрос, почему танцоры на льду не прыгают.
«Если честно, это очень обидный вопрос. Тех, кто так говорит, я даже осуждаю, ведь танцы существуют очень давно, лучшие тренеры тех же одиночников в нашем виде спорта, лучшие постановщики — танцоры. Из всех видов фигурного катания мы лучше всех владеем коньком.
Если подойти к объяснению вопроса с технической стороны — да, нам действительно запрещено прыгать, даже один оборот нельзя делать. Наш вид направлен именно на танец, на разносторонность. На льду мы рассказываем истории. Плюс, повторюсь, невероятно важно владение коньком. Конечно, есть и одиночники, и парники, которые тоже великолепно им владеют, но для нас это цель номер один.
Безусловно, зрителю, который в танцах не очень разбирается, легче всего распознать поддержки или вращения, но существует ещё масса элементов, которые именно лезвием конька выполняются. И судьи каждый поворот лезвия рассматривают чуть ли не под микроскопом», — приводит слова Кацалапова Vogue Russia.
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