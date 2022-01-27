Болельщик написал, что Тарасова никому не отвечает в «Инстаграме». Она отреагировала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на комментарий подписчика в своём «инстаграме».

Один из болельщиков под постом Тарасовой написал: «К сожалению, Татьяна Анатольевна тут на вопросы не отвечает, а просто публикует. Я с 1978 года являюсь поклонником её спортивного творчества, а мне тогда было всего каких-то 12 лет, но уже смотрел её программы с трепетом, несмотря на то что особых возможностей смотреть не было у простого сельского парнишки. И у меня возникали вопросы к ней здесь, но она не отвечает тут никому. Даже спасибо не говорит. Хотя понимаю её, на все вопросы, что могут возникнуть тут, она уже ответила на многочисленных интервью».

Тарасова ответила: «А вот спасибо как раз говорю. Не каждый день, но часто. Потому что очень благодарна своим болельщикам и подписчикам за любовь и поддержку».

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