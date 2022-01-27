Татьяна Тарасова показала «необычное» архивное фото с Ириной Родниной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» архивную фотографию. По её словам, она выбрала необычный снимок. На снимке с Тарасовой (слева) изображены трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина (в центре) и председатель президиума Федерации фигурного катания СССР Анна Синилкина.
«Вспоминаем Олимпийские игры. Выбрала необычное фото, не с самих Игр, а с награждения победителей в Кремле. Июнь 1976 года. С Ириной Родниной и Анной Синилкиной», — подписала фото Тарасова.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
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