Российская судья по фигурному катанию отказалась ехать на ОИ-2022 и объяснила почему

Российская судья по фигурному катанию Алла Шеховцова, специализирующаяся в танцах на льду, рассказала, что пропустит Олимпийские игры 2022 года из-за восстановления после коронавируса. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Я действительно изначально должна была работать на соревнованиях танцев на льду, но произошло что-то с тестами японского судьи и освободилось место в командном турнире. Таким образом, срок командировки серьёзно увеличивался. Для моей нервной системы провести столько времени в «пузыре» — большая нагрузка.
После коронавируса я ещё продолжаю приводить себя в порядок. В этом сезоне уже пропустила юниорский Гран-при, сейчас занимаюсь семьёй и восстановлением, поэтому на Олимпиаду не еду», — цитирует Шеховцову «РИА Новости Спорт».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 января 2022
-
13:40
-
12:57
-
10:47
-
09:59
-
09:38
-
09:29
-
07:33
-
00:19
- 26 января 2022
-
23:59
-
21:05
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06
-
12:07
-
10:25
-
09:19
-
09:04
-
08:51
-
08:40
-
07:36
-
01:02
-
00:30
- 25 января 2022
-
22:49
-
22:18
-
21:41
-
21:09
-
20:59
-
20:37
-
20:29
-
20:17
-
19:19