Российская судья по фигурному катанию отказалась ехать на ОИ-2022 и объяснила почему

Российская судья по фигурному катанию Алла Шеховцова, специализирующаяся в танцах на льду, рассказала, что пропустит Олимпийские игры 2022 года из-за восстановления после коронавируса. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Я действительно изначально должна была работать на соревнованиях танцев на льду, но произошло что-то с тестами японского судьи и освободилось место в командном турнире. Таким образом, срок командировки серьёзно увеличивался. Для моей нервной системы провести столько времени в «пузыре» — большая нагрузка.

После коронавируса я ещё продолжаю приводить себя в порядок. В этом сезоне уже пропустила юниорский Гран-при, сейчас занимаюсь семьёй и восстановлением, поэтому на Олимпиаду не еду», — цитирует Шеховцову «РИА Новости Спорт».

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