Максим Траньков опубликовал милое фото с восьмимесячным сыном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал милое фото со своим сыном Теодором, которому исполнилось 8 месяцев. Супругой Максима является фигуристка Татьяна Волосожар.

«8 м», — подписал снимок Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова.

16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



Волосожар и Траньков — двукратные олимпийские чемпионы 2014 года, чемпионы мира 2013 года, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016).



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