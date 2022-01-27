Рудковская рассказала о состоянии здоровья заболевшего Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о состоянии здоровья фигуриста и тренера, который накануне был срочно госпитализирован в Москве.

«Евгений нормально себя чувствует. Уже даже выходил на лёд. Он ездит на лечение с утра. Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лёд, не хочет бросать своих спортсменов», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что Плющенко госпитализировали из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки. Фигуриста забрали в больницу прямо с тренировки в академии «Ангелы Плющенко».

«Со мной всё хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите своё здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!» — сказал Плющенко, сообщая о своей госпитализации.