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«Лёгкие как пушинки». Медведева — о сильных сторонах российских фигуристок

«Лёгкие как пушинки». Медведева — о сильных сторонах российских фигуристок
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева назвала самые сильные черты каждой из российских участниц Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.

Россию представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

«У Камилы очень хорошее чувство позы, и она очень красивая на льду — совокупность прыжков и вращений. Трусова — феноменальные прыжки. Путь четверных прыжков в российском фигурном катании начался с неё, ещё когда она была юниоркой. Щербакова – прекрасные прыжки, лёгкое катание, четверной флип очень красивый.

Самое главное преимущество наших девушек — они лёгкие как пушинки. Летят надо льдом, хотя на самом деле это очень энергозатратно.

Главное, чтобы всегда было уважение. Соперничество – это одно, уважение – другое. Даже не только спортивное уважение, а личное, человека к человеку. Все девочки очень упорно работают. Судя по тому, как они между собой общаются, у них тёплые отношения. Надеюсь, у них всё в порядке, и всех троих ничего не сбивает», — сказала Медведева в эфире онлайн-шоу «ОК на связи»!

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