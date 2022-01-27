Орлов: кто мог додуматься собрать всех российских фигуристов в одном месте перед Играми?

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о случаях заболевания коронавирусом в российской олимпийской сборной по фигурному катанию перед Играми в Пекине (Китай).

«Кто мог додуматься собрать фигуристов — и основной команды, и запасных — в одном месте? Они сейчас все вместе готовятся — кажется, в Красноярске. Ну надо было создать пузырь для одних, для других, вообще их там изолировать. Там же несколько человек заболели ещё до Олимпиады. Помните, как развалился молодёжный чемпионат мира по хоккею? Потому что не создали условия. А здесь предолимпийские сборы. Вы что же, ребята, не подумали, что здесь тоже надо создать условия?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.