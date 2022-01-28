Волосожар: молимся, чтобы больше плохих новостей из «пузыря» в Красноярске не прилетало

Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась об условиях, в которых пройдёт Олимпиада в Пекине.
«Я вспоминаю, как мы готовились, в те доковидные времена (представляете, было же такое), и думаю о том, каково ребятам готовиться сейчас. Потому что наши Игры и их — это просто две разные вселенные, мы соревновались в другом мире. Без масок, перчаток и антисептика…
Даже сложно представить себе Игры, на которых вы не можете ни с кем общаться, здороваться за руки, тем более обниматься. Олимпиада же ещё всегда была огромным праздником для спортсменов, очень эмоциональным. А теперь… Даже интересно, почувствуют ли ребята всю эту вау-атмосферу.
Все, конечно, держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов не было ни у кого. Чтобы у ребят была возможность наконец выступить на Олимпиаде, к которой они так долго и особенно тяжело идут. При таком раскладе, как сейчас, даже выступление на Олимпиаде — уже огромное достижение для спортсменов, потому что столько приходится преодолеть просто на пути к ней.
Видно по чемпионату Европы и чемпионату России, что команда у нас огромная, сильная, ребята очень достойные. Поэтому молимся всем богам, чтобы больше никаких плохих новостей из «пузыря» в Красноярске не прилетало», — написала Волосожар в своём «инстаграме».
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