Алексей Урманов: судьи давно поняли, как манипулировать результатами в фигурном катании

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов заявил, что судьи, обслуживающие соревнования по фигурному катанию, давно научились манипулировать результатами.

«Давайте для начала скажем вслух, что фигурное катание никогда не было объективным видом спорта и никогда им не будет. Судьи действительно давным-давно поняли, как манипулировать результатами, как устраивать «правильную» расстановку мест. Но я бы говорил здесь о другом.

Когда новая система судейства только появилась, в неё каждый год вносилось очень много изменений. По вращениям, по дорожкам, по тому, по сему, по пятому, по десятому. Мы все с ума сходили, за голову хватались. Сейчас этих изменений вносится ничтожно мало, и это, на мой взгляд, неправильно. Должен быть какой-то баланс», — приводит слова Урманова «RT на русском».

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