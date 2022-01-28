Алина Загитова покаталась на лыжах вместе с семьёй. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала свежие фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка покаталась на лыжах в Ижевске.
«Ижевск, я скучала! Я так люблю проводить время с родственниками, и, наконец, появилась такая возможность. Поболтали с абикой и бабайкой, рассказала им всё-всё, что в последнее время происходило.
Наша дружная семья, конечно, не смогла просто сидеть дома, поэтому мы поехали кататься на лыжах! Погода как раз к этому располагала. Жаль, что ижевские каникулы закончились так быстро. Но хочу сказать, что отдохнула я отлично!» — подписала она снимки.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
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