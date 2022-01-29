«Выиграют, даже с запасом». Евгений Плющенко — о командном турнире Олимпиады-2022

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил перспективы сборной России в командном турнире.

«Каковы мои ощущения и предпосылки, как будет кататься наша олимпийская сборная? Думаю, кататься будет хорошо. По крайней мере, я говорю про фигурное катание. Не могу затронуть всю олимпийскую сборную, потому что я не в материале, не в теме. Но, что касается фигуристов, кататься будут хорошо. По крайней мере, девочки очень сильные. Сейчас у нас едут три спортсмена мужского одиночного катания. Тоже очень сильные. Я думаю, что командный турнир мы выиграем. У нас также есть сильные пары — сильные танцевальные и спортивные пары, женское одиночное катание и мужское. Причём выиграют, наверное, даже с запасом.

У меня было четыре Олимпиады. Это, конечно, грандиозный праздник. Это совершенно другие соревнования. Это не как чемпионат мира или Европы, обычные рядовые соревнования. Нет, это грандиозное событие. И, конечно, Китайской народной республике просто повезло, вы большие молодцы, потому что провести летнюю Олимпиаду в 2008 году и в 22-м провести зимнюю Олимпиаду. Молодцы, это дорогого стоит. Ваше правительство, руководство и граждане сделали огромный вклад в свою страну, в детей, в будущее, в развитие. Большие молодцы. Я уверен, что в Китае пройдёт Олимпиада на высшем уровне, даже нет сомнений. Желаю вам всего самого доброго и обязательно пройти эту Олимпиаду здоровыми», — сказал Плющенко китайскому каналу CGTN.