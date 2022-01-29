Американская и французская фигуристки отреагировали на новую фотосессию Евгении Медведевой

Американская фигуристка Полина Эдмундс и француженка Маэ-Беренис Мейте отреагировали на новую фотосессию двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой.
В комментарии к снимкам россиянки в «Инстаграме» Эдмундс написала: «Красота!» Французская фигуристка добавила: «Потрясающая».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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