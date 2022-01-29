Действующий чемпион мира Нэйтан Чен провёл первую тренировку в олимпийском Пекине
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Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен провёл первую тренировку в Пекине (Китай), где выступит на Олимпийских играх – 2022.
Отметим, что Чен тренировался в медицинской маске.
Публикация доступна в «твиттере» tshashin.
Отметим, что на Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане занял пятое место, при этом по итогам короткой программы он был 17-м.
В текущем сезоне Чен занял третье место на этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США) и выиграл этап в Ванкувере (Канада). Также Нэйтан в шестой раз подряд стал победителем национального чемпионата.
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