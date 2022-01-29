В ФФККР отреагировали на информацию о коронавирусе у хореографа Этери Тутберидзе

Ольга Ермолина, пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России, опровергла информацию о коронавирусе у Даниила Глейхенгауза, хореографа группы Этери Тутберидзе, и генерального секретаря ФФККР Александра Когана. Ранее «РБК-Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что Глейхенгауз и Коган сдали положительный тест на ковид.

«У нас в сборной всё в порядке. И у Когана, и у Глейхенгауза. 1 февраля все должны вылететь на Олимпийские игры», — сказал Ермолина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!