В ФФККР отреагировали на информацию о коронавирусе у хореографа Этери Тутберидзе
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Ольга Ермолина, пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России, опровергла информацию о коронавирусе у Даниила Глейхенгауза, хореографа группы Этери Тутберидзе, и генерального секретаря ФФККР Александра Когана. Ранее «РБК-Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что Глейхенгауз и Коган сдали положительный тест на ковид.
«У нас в сборной всё в порядке. И у Когана, и у Глейхенгауза. 1 февраля все должны вылететь на Олимпийские игры», — сказал Ермолина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.
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