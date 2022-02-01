Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по фигурному катанию.



Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

4 февраля

5:02 мск — командные соревнования, мужчины, короткая программа.

6:41 — командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.

8:22 — командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.



6 февраля

4:37 — командные соревнования, женщины, короткая программа.

6:57 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.



7 февраля

4:22 — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.

5:31 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.

6:37 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.



8 февраля

4:22 — мужчины, короткая программа.



10 февраля

4:38 — мужчины, произвольная программа.



12 февраля

14:07 — танцы на льду, ритм-танец.



14 февраля

4:22 — танцы на льду, произвольный танец



15 февраля

13:08 — женщины, короткая программа.



17 февраля

13:08 — женщины, произвольная программа.



18 февраля

13:38 — спортивные пары, короткая программа.



19 февраля

14:08 — спортивные пары, произвольная программа.



20 февраля

7:00 — показательные выступления.



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