Елизавета Туктамышева: когда не знаешь, что делать — делай фотки!

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала фотографии с предолимпийского сбора в Красноярске, где она находится в качестве первой запасной.
«Сборы — это время, когда, с одной стороны, есть чёткий план занятий, а с другой стороны, ещё остаётся много свободного времени, и не знаешь, что делать. А когда не знаешь, что делать — делай фотки! (И, конечно, спасают книги, сериалы и YouTube). А вы что делаете, когда впереди уйма свободного времени, но пойти особо никуда нельзя?» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева стала седьмой (четвёртой из взрослых спортсменок) и не смогла попасть в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.
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