Бетина Попова объяснила, почему рассталась с мужем — Денисом Ходыкиным

Чемпионка Универсиады-2019, а ныне тренер и хореограф Бетина Попова рассказала о причинах развода с мужем — фигуристом Денисом Ходыкиным, который выступает в парном катании с Дарьей Павлюченко.

Спортсмены прожили вместе около двух лет и расстались в конце 2021 года — накануне российского этапа Гран-при.

«Наскучило ли вместе? На самом деле, да, такое тоже возможно. Потому как был такой момент, что мы всё делали вместе абсолютно. Работали вместе: едем на работу вместе, уезжаем вместе.

И вот это постоянное существование без какой-то личной жизни, без каких-то своих границ. Потому что всё время у спортсмена — это тренировки, подготовка к тренировке, отдых от тренировки, снова поездка на тренировку… И вот это всё, видимо, как-то задавило и было тяжело», — сказала Попова в интервью Eurosport.ru.