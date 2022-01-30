Российские и украинские фигуристы будут сидеть рядом во время командного турнира ОИ-2022

Российские и украинские фигуристы будут находиться в соседних боксах во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Боксы — это специальные трибуны для участников команд, откуда фигуристы будут наблюдать за прокатами.

Отметим, что украинские фигуристы будут также соседствовать с олимпийцами из сборной США.

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Полный порядок выглядит следующим образом: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина, США. Расположение команд определено в соответствии с названиями стран в алфавитном порядке на английском языке. Командный турнир стартует 4 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.