Тренер Кондратюка рассказала, когда будет объявлен состав на командный турнир ОИ-2022

Светлана Соколовская, тренер чемпиона России и Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка, сообщила, что состав сборной России на командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) будет объявлен 1 февраля. При этом специалист пока не знает, будет ли включён сам Кондратюк в состав, сообщает «РИА Новости».
В настоящее время Кондратюк продолжает подготовку к Олимпийским играм на сборе в Красноярске. 1 февраля российские фигуристы вылетят в Пекин.
Помимо Кондратюка, в мужскую команду вошли Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Должен был на Олимпиаде выступить и Михаил Коляда, но он заразился коронавирусом.
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