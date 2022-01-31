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Базин опубликовал фото со сборов в Красноярске, ранее он сдал положительный тест на COVID

Базин опубликовал фото со сборов в Красноярске, ранее он сдал положительный тест на COVID
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Российский фигурист Егор Базин опубликован новую запись в своём «инстаграме». Он выложил фото с тренировки на предолимпийском сборе в Красноярске.

«В отличном настроении в морозном Красноярске работаем с Елизаветой Худайбердиевой и Денисом Самохиным и стараемся стать лучшей версией себя», — подписал фото Базин.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Базина.

Примечательно, что 25 января сообщалось о положительном тесте на коронавирус Базина и тренера Дениса Самохина.

В составе сборной России Базин и Худайбердиева являются первыми запасными на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Они выступают в танцах на льду.

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