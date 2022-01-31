«Любим, скучаем и всегда рядом». Татьяна Волосожар показала милые фото Транькова с дочкой
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках изображёны другой двукратный чемпион ОИ Максим Траньков и их четырёхлетняя дочь Анжелика.
«Папа и дочка. Любим, скучаем и всегда рядом», — подписала фотографии Волосожар.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
Вот что написали другие подписчики.
«Какие чудесные фотографии, очень мило».
«Любовь папы и дочки — это что то необыкновенное».
«Какой замечательный папа и любящий муж, супер».
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