Стали известны результаты тестов на коронавирус сборной России по фигурному катанию

Все фигуристы олимпийской сборной России, находящиеся в данный момент на сборе в Красноярске, сдали заключительные тесты на коронавирус. Результаты тестирования у всех отрицательные, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Завтра, 1 февраля, российская сборная вылетит из Красноярска в Пекин для участия в Олимпийских играх.
Состав сборной России на ОИ-2022
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Запасной: Пётр Гуменник.
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