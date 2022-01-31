Байер предположил, как будет выглядеть состав России в командном турнире фигуристов на ОИ

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер в подкасте The Skating Lesson назвал свой вариант состава сборной России на командный турнир по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр в Пекине.



Вариант Джонатана Байера

Виктория Синицина / Никита Кацалапов — ритм-танец, произвольный танец.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов — короткая программа.

Евгения Тарасова / Владимир Морозов — произвольная программа.

Марк Кондратюк — короткая и произвольная программы.

Камила Валиева — короткая программа.

Александра Трусова — произвольная программа.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.



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