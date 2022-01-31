Гомельский объяснил, почему Коляда не общался с журналистами после замены в сборной на ОИ

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о том, что российский фигурист Михаил Коляда не стал общаться с журналистами после того, как было объявлено о пропуске Олимпийских игр в Пекине (Китай). Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус, после чего его заменил Евгений Семененко.



«Это не Коляда не любит журналистов, а Мишин. Он не умеет с нами общаться, и это длится уже 40 лет. И он не умнеет! Или наоборот он деградирует. Это его вина. Он не нашёл с федерацией нормального контакта. Это не Коляду наказали, а Мишина», — сказал Гомельский в эфире телеканала «Звезда».

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