«Это в интересах Тутберидзе и Жулина». Дэвид Лис высказался о составе сборной России

Американский журналист Дэвид Лис поделился мнением о составе сборной России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.
«Диану Дэвис не могут включить в состав на командный турнир из-за её выступлений. Если не выступят Степанова и Букин, это будет в интересах Тутберидзе и Александра Жулина. Пара Жулина — Синицина / Кацалапов — лишь укрепит своё превосходство над другими.
Они не могут ставить Степанову и Букина слишком высоко и слишком часто, потому что нужно думать о следующем сезоне и о том, как высоко может подняться Диана Дэвис. Поэтому важно не ставить Степанову и Букина в командный турнир, чтобы они не стали олимпийскими чемпионами», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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