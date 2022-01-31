Украинский фигурист отвечал по-английски на вопросы российских журналистов на ОИ в Пекине
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Украинский фигурист Иван Шмуратко отвечал на английском языке на вопросы российских журналистов, заданные по-русски, после тренировки на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
«На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше.
Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю всё, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду», — сказал Шмуратко.
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