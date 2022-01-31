Американский журналист: говорят, одна из российских фигуристок вакцинировалась
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Американский журналист Дэвид Лис высказался о ситуации вокруг выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Мы все понимаем, как эти три девочки важны для русской пропаганды. Вы заметили, что мы не видели их тренировок с остальными членами команды? Я предполагаю, что у них был свой, изолированный каток. Говорят, что одна из россиянок вакцинировалась», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
Командный турнир фигуристов стартует 4 февраля. Личные соревнования у женщин начнутся 15 февраля.
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