Американский журналист: говорят, одна из российских фигуристок вакцинировалась

Американский журналист Дэвид Лис высказался о ситуации вокруг выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Мы все понимаем, как эти три девочки важны для русской пропаганды. Вы заметили, что мы не видели их тренировок с остальными членами команды? Я предполагаю, что у них был свой, изолированный каток. Говорят, что одна из россиянок вакцинировалась», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Командный турнир фигуристов стартует 4 февраля. Личные соревнования у женщин начнутся 15 февраля.

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