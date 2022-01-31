Джонатан Байер и Дэвид Лис предложили варианты тройки призёров у фигуристок на Олимпиаде

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер и журналист Дэвид Лис поделились ожиданиями от соревнований фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

«Думаю, победит Валиева, без вариантов. Вопросы вызывают четверные прыжки Щербаковой. Даже ошибочное их исполнение всё равно давало Анне хорошие оценки. Вопрос в том, сможет ли её обойти Трусова. Если Трусова приземлит достаточно четверных прыжков, то я вижу её на втором месте, впереди Щербаковой», — сказал Байер в подкасте The Skating Lesson.

«Мой вариант тройки призёров — Валиева, Щербакова, Трусова», — сказал Лис.

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