Джонатан Байер и Дэвид Лис предложили варианты тройки призёров у фигуристок на Олимпиаде
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Американский блогер и музыкант Джонатан Байер и журналист Дэвид Лис поделились ожиданиями от соревнований фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.
«Думаю, победит Валиева, без вариантов. Вопросы вызывают четверные прыжки Щербаковой. Даже ошибочное их исполнение всё равно давало Анне хорошие оценки. Вопрос в том, сможет ли её обойти Трусова. Если Трусова приземлит достаточно четверных прыжков, то я вижу её на втором месте, впереди Щербаковой», — сказал Байер в подкасте The Skating Lesson.
«Мой вариант тройки призёров — Валиева, Щербакова, Трусова», — сказал Лис.
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