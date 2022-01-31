Канадский тренер Медведевой: Евгения перестала соревноваться только из-за коронавируса

Канадка Трейси Уилсон, тренер группы бывшего наставника Евгении Медведевой Брайана Орсера, назвала причину, по которой россиянка больше не соревнуется.

«Потому что из-за ковида она не могла кататься в Канаде, приехала в Японию… Это и стало ключевым моментом. Если вы помните, что она сделала на финале Кубка России с её «Мемуарами гейши»… Это было то, куда она шла, к чему стремилась. И у неё никогда не было шанса реализовать эти возможности. Мы говорили о будущем, она позвонила и Брайану, и мне. У нас до сих пор в Канаде не все фигуристы вернулись на лёд из-за антиковидных ограничений. Но на тот момент… Я думаю, мы потеряли то, куда она могла привести спорт. Я думаю, причина полностью в ковиде. Она не достигла своего потенциала. Она его только искала», — приводит слова Уилсон «Спорт-экспресс».

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