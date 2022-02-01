Сборная России по фигурному катанию прилетела на Олимпиаду-2022 в Пекин

Сборная России по фигурному катанию прилетела на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые состоятся в Пекине (Китай). Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Состав сборной России по фигурному катанию на ОИ

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

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