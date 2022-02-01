Нэйтан Чен поделился мнением о Валиевой, Щербаковой и Трусовой
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Трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании, американец Нэйтан Чен рассказал, что думает о российских фигуристках Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Валиева, Щербакова и Трусова попали в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
По словам Чена, российские фигуристки делают «потрясающие вещи».
«Все три девушки очень многое привнесли в фигурное катание, так что это был бы очень сложный выбор. Я рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи, это просто здорово», — приводит слова Чена ТАСС.
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