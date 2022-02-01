Алексей Ягудин показал фото с Загитовой и Авербухом с арены Олимпиады-2022 в Пекине
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. На снимке, сделанном на арене Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), Ягудин изображён с чемпионкой ОИ-2018 в женском одиночном катании Алиной Загитовой и серебряным призёром ОИ-2022 Ильёй Авербухом.
«Инспектируем арену», — подписал фото Ягудин.
Фото: «инстаграм» алексея ягудина
Церемония открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 4 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Игры завершатся 20 февраля.
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