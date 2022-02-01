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Алина Загитова показала, как выглядит олимпийская арена

Алина Загитова показала, как выглядит олимпийская арена
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Российская фигуристка Алина Загитова, которая будет освещать Олимпийские игры в Пекине на «Первом канале», опубликовала новое видео в своём «инстаграме». В ролике девушка показала, как выглядит олимпийская арена, где пройдут соревнования по фигурному катанию, снаружи и внутри.

Первая тренировка российской сборной запланирована на сегодня, 1 февраля. Фигуристы выйдут на лёд в 12:20 по московскому времени.

Отметим, что 1 февраля сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. По итогам тренировки можно будет сделать выводы о том, кто примет участие в командном турнире.

Конкретный состав на командный турнир пока не объявлен. Дедлайн по коротким программам наступает 3 февраля.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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