От Этери Тутберидзе ушла одна из фигуристок

12-летняя российская фигуристка Любовь Рубцова прекратила сотрудничество с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом она сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«Огромное спасибо всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за годы тренировок, огромный труд и терпение, за то, что верили в меня, и за понимание!» — написала спортсменка, прикрепив текст к фотографии, на котором, помимо Тутберидзе, изображены хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Любови Рубцовой.

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