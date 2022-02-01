«Таня сильно плакала». Александр Жулин рассказал, как изменял Навке с Грищук

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, как, будучи в браке с олимпийской чемпионкой 2006 года в танцах на льду Татьяной Навкой, изменял ей с двукратной чемпионкой ОИ Оксаной Грищук.
«Таня сильно плакала, ведь я сказал ей, что, наверное, буду с Оксаной. За одну ночь понял, что творю что-то непотребное и это надо срочно прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится, мы расстались на повышенных тонах.
Меня бес попутал. Это была огромная ошибка в моей жизни. Я принёс Тане извинения. Она как мудрая женщина простила меня. Честь ей и хвала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается», — приводит слова Жулина Starhit, ссылаясь на эфир телеканала «Россия 1».
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