Александра Трусова опубликовала пост после прилёта на Олимпиаду-2022 в Пекин

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Сегодня, 1 февраля, Трусова прилетела на Олимпиаду-2022 в Пекин (Китай) вместе со сборной России по фигурному катанию. Спортсменка поделилась несколькими фотографиями из Пекина.

«Зимняя Олимпиада в Пекине — 2022», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Трусовой.

Церемония открытия Олимпиады запланирована 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.

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