Глейхенгауз и Коган не прилетели на ОИ в Пекин со сборной России по фигурному катанию

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекин вместе со сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источники.

Сообщается, что Глейхенгауз и Коган сдали положительные тесты на коронавирус. Они отправятся в Пекин, когда их тесты дадут отрицательный результат.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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