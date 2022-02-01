Глейхенгауз и Коган не прилетели на ОИ в Пекин со сборной России по фигурному катанию
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Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекин вместе со сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источники.
Сообщается, что Глейхенгауз и Коган сдали положительные тесты на коронавирус. Они отправятся в Пекин, когда их тесты дадут отрицательный результат.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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