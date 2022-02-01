Елизавета Туктамышева: это я вчера в бочке была

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новое фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала, как принимает водные процедуры.
«Это я вчера в бочке была, сейчас дома уже», — подписала она фото.
Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой
В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место.
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