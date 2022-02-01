Артур Дмитриев: четверной аксель Юдзуру Ханю абсолютно не поможет

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался о противостоянии японца Юдзуру Ханю и американца Нэйтана Чена на Олимпийских играх – 2022.

«Будет ли Ханю прыгать четверной аксель? Я понимаю его как спортсмена и фаната фигурного катания. Но этот четверной аксель ему абсолютно не поможет. На мой взгляд, стоило бы сосредоточиться на другом.

Почему? Потому что Ханю прыгает четверной аксель без половины оборота — с большим недокрутом. В таком виде прыжок может быть оценён как тройной аксель, выполненный с ошибками. Мой сын Артур тоже ведь давно пытается выполнить четверной аксель. Не так давно сделал его на чемпионате США без четверти.

Будет ли на Играх в Пекине в мужском одиночном катании сенсация? Вряд ли. Я в своих прогнозах неоригинален: думаю, заказывать моду будут Ханю и Нэйтан Чен.

Способен ли Ханю бороться с безошибочным Ченом? Если Ханю тоже будет безошибочен, то да. А если он начнёт пытаться прыгать четверной аксель, то нет. Не будем забывать, что Ханю — двукратный олимпийский чемпион. Все проходящие старты его давно не интересуют. Интересует только золото Олимпиады. Да и сможет ли Чен на Олимпиаде чисто прокатать — вот вопрос.

За кого буду болеть? Наверное, всё-таки за Ханю. Мне больше импонирует его стиль катания, его подход к работе, фанатизм», — приводит слова Дмитриева RT.