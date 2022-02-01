«Такую музыку на ОИ бы не брал». Дмитриев — о программе пары Тарасова/Морозов

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев рассказал об олимпийских перспективах самой опытной российской спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которая в сезоне-2021/2022 тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Им очень большой толчок дало пребывание в Америке, когда они катались у Марины Зуевой. Она провела с ними огромную работу. Не техническую, в плане прыжков или выбросов, а более скрытую и очень кропотливую — в плане позиций, перестроений, маленьких поддержек, различных темпов катания. И ребята реально начали кататься иначе. Но у них немножко ушла техника, поскольку такая работа всегда отнимает много времени. Сейчас технику снова удалось подтянуть, поставить правильные акценты.

Недостаток скорости? У нас всё-таки не бег на 100 метров. Дело не в скорости. Она, безусловно, нужна, но важно, чтобы это органично сочеталось с программой. Можно кататься мощно, быстро, активно. А можно кататься не так активно, но это будет сочетаться с музыкой, с программой, со стилем катания и так далее. И мне кажется, Тарасова и Морозов, поработав с Зуевой, нашли свой стиль, причём интересный. Сейчас это ощущение усилилось ещё больше. А скорость вполне можно добавить, уверяю вас. Просто в произвольной программе это не требуется. Lighthouse, кстати, довольно сложная музыка. Хотя я, если честно, такую бы на Олимпийские игры не брал.

В этой музыке любая помарка сразу рушит впечатление. Если идеально чисто катаешься, всё работает. Если где-то ошибаешься, это тут же начинает работать против тебя. Кстати именно под Lighthouse олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алёна Савченко и Бруно Массо проиграли годом ранее и чемпионат Европы, и чемпионат мира», — приводит слова Дмитриева RT.