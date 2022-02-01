«У неё тело поёт». Артур Дмитриев — о Камиле Валиевой

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев объяснил, почему Камила Валиева является главным фаворитом олимпийского турнира фигуристок.
«Безусловно, Камила Валиева сейчас посильнее, чем остальные. Она выдающаяся, что там говорить. Я ко всем нашим фигуристкам с уважением отношусь. Но если мы рассматриваем грань спорта и искусства, то Валиева в моём понимании ближе всех к ней. У неё тело поёт. Вот, знаете, как музыка играет, так же играет тело. Дотянутые линии и позиции, допетые движения, балетная спина, развёрнутые бёдра. Трусова ближе к спорту. У неё мощные прыжки, она физически очень сильна, но чуть менее музыкальна, чуть менее всё дотянуто.
А вообще у девочек многое зависит от физических кондиций. Будут в них — прокатаются, как умеют. А умеют они здорово, что и говорить. Психологически им должно быть проще: они маленькие. У них ещё другое восприятие самой жизни. Другая мотивация, другое восприятие всего, что происходит. Мы это много раз видели на примерах Жени Медведевой, Алины Загитовой, Аделины Сотниковой, Юлии Липницкой… С такими соревноваться практически бесполезно», — приводит слова Дмитриева RT.
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