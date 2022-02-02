Елена Вайцеховская — о Валиевой: главное, чтобы соревноваться раньше времени не начала

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская оценила тренировку российской фигуристки Камилы Валиевой перед стартом Олимпиады в Пекине.
«Первая тренировка Валиевой — прокат произвольной. Всё как положено: три четверных (сальхов, тулуп и ещё тулуп в каскаде), тройной аксель. Легко, хорошо, чисто. Кое-что с шероховатостями, но это не в счёт. Главное, чтобы соревноваться раньше времени не начала: с новичками на Играх это иногда происходит.
В этом плане даже хорошо, что Игры будут проходить без зрителей: меньше ажиотажа, соответственно, меньше нервотрёпки. Японские девочки (двумя группами ранее) тренировку пропустили, так что сравнивать пока не с чем. На очереди Саша «хочу мои четверные» Трусова», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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